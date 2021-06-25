Москва, , 16:26 — REGNUM Британский эсминец «Дефендер», вторгшийся в территориальные воды России, являлся жирной целью для российских военных, заявил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Об этом он заявил в ответ на утверждение пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который назвал «примером дезинформации» сообщения о предупредительной стрельбе по британскому нарушителю.

«Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», — заявил Игорь Конашенков.

При этом он назвал провокацию британского эсминца «эпическим фиаско», которое «надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», а также призвал «Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».

«Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией», — подчеркнул представитель Минобороны России.

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