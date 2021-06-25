Бишкек, , 16:22 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 25 июня, подписал указ об упразднении Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сделано это для того, чтобы «сократить вмешательство государства в работу бизнеса и в целях создания благоприятной среды для предпринимателей».

ИА REGNUM напоминает, что Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности была создана в 2011 году по решению бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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