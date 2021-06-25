Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM В ближайшее время в Петербурге с интервалом в 15−20 минут начнут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом 25 июня на своей странице в соцсети сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что с 29 июня комитет по транспорту Санкт-Петербурга получил от органов МВД России полномочия по оформлению протоколов за нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. И теперь именно транспортное ведомство Смольного будет отвечать за наведение порядка с парковкой на городских улицах.

«Передача полномочий от Госавтоинспекции городу сократит время реакции на нарушения», — уверен вице-губернатор.

Помимо специальных автомобилей, которые будут заниматься фотофиксацией нарушений в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена», также будут работать стационарные камеры, которые фиксируют ситуацию раз в минуту.«А еще заранее утвержденные маршруты будут обходить пешие инспекторы. Если они увидят нарушение, то оформят протокол задержания транспортного средства и вызовут эвакуатор. Так мы обеспечим приоритет общественному транспорту и разгрузим дороги», — заявил Максим Соколов.

Напомним, сотрудники комитета по транспорту, которые будут следить за соблюдением правил парковки и стоянки, получат униформу и личные жетоны, что облегчит их работу и позволит предметно реагировать на жалобы водителей.

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