Кострома, 25 июня, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил привлечь к вакцинации от COVID-19 частные медицинские центры. Об этом он заявил 25 июля на заседании оперативного штаба региона.

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На данный момент вакцинацию от коронавируса завершили 11,3% населения региона или 71 274 человека. Первую прививку сделали 85,7 тысячи костромичей. Напомним, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью необходимо, чтобы защитные тела к коронавирусу имели 60% населения области, включая переболевших и привитых.

В ходе совещания Ситников поручил департаменту здравоохранения сократить срок ожидания прививки с 14 до 3 дней.