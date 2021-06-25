Кишинёв, , 16:52 — REGNUM Действия членов партии «Альянс за союз с Румынией» (AUR), которые приехали к границе Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), могут спровоцировать новый виток конфликта. Об этом 25 июня заявил на своём YouTube-канале экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

«Именно с подобного рода действий и началась война на Днестре в начале 90-х годов. Они специально занимаются провокациями, чтобы дестабилизировать ситуацию», — сказал Додон.

Он добавил, что унионисты из AUR якобы продвигают повестку пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

Стоит отметить, что члены AUR 23 июня на автобусе прибыли к пограничному пункту ПМР в Варнице. Они потребовали пропустить их, но отказались предъявлять пограничникам пропуска. Активистов не пропустили, они разбили там палатки и проводят акцию протеста.

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