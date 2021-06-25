Бишкек, , 15:54 — REGNUM Киргизские власти просят японское правительство поскорее рассмотреть возможность предоставить Киргизии 1,1 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции и холодильники для их хранения. Об этом заявила вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова на встрече с послом Японии Сигэки Маэда.

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По словам высокопоставленной чиновницы, республике требуется больше вакцин, чтобы ускорить темпы вакцинации населения, которые сейчас крайне низки.

«Убеждена, что поддержка японской стороны в вакцинации населения страны в этот непростой период, внесет существенный вклад в дальнейшее преодоление негативных последствий пандемии», — сказала она.

Ответ японского посла на эту просьбу неизвестен.

Также Маэда и Бакашова обсудили вопросы приобретения вакцин и реализации по линии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) проекта «Улучшение дорог международного значения» в Киргизии.