Брюссель, , 15:54 — REGNUM В ходе встречи на высшем уровне стран — участниц Евросоюза Франция и Германия выступили в пользу единого европейского подхода к отношениям с Россией. Об этом 25 июня заявил на пресс-конференции по итогам завершившегося саммита французский президент Эммануэль Макрон.

«Вместе с Германией мы высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией», — сказал он.

Также президент Франции добавил, что он вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель предложили круг вопросов для формирования повестки совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестки прояснения разногласий с Россией.

При этом, говоря о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня, Макрон указал, что «Франция уже ведет такой диалог с Владимиром Путиным с 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах ЕС.