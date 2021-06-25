Брюссель, , 15:53 — REGNUM Евросоюзу необходим формат диалога с Россией, чтобы решать конфликты, и поиски такого формата продолжатся. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 25 июня в Брюсселе по итогам саммита ЕС.

«Есть смысл искать форматы, при которых ЕС может говорить с Россией», — сказала Меркель.

Она отметила, что в ночь на 25 июня договориться о встрече на высшем уровне не удалось, но поиск новых форматов продолжится. По её словам, такие возможности были даже во время холодной войны.

По словам Меркель, она опечалена отсутствием диалога Москвы и Брюсселя на фоне встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель рассказала об «очень обстоятельной и непростой» дискуссии по поводу контактов ЕС с Россией.

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