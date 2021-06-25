Киев, , 15:52 — REGNUM Обыски у родных лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука ведутся на основании, вероятно, сфальсифицированных плёнок, заявил 25 июня политический эксперт Александр Кальченко, комментируя новый репрессий в отношении оппозиционной политической силы.

«Существуют так называемые «пленки Бигуса», на основании которых ведется уголовное дело против главы политсовета ОПЗЖ. Пленки, подлинность которых не подтверждает ни одно ведомство. Никто не берет на себя ответственность за их авторство, не подозрительно ли, что никто не хочет урвать такой лакомый кусок и получить награды или премии», — отмечает эксперт, обращая внимание, что предыдущий генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что спецслужбе и генпрокуратуре о существовании этих записей не было известно.

Кальченко напоминает про юмористическое видео, которое разместил народный депутат Рады Ренат Кузьмин, где показано, как подобные «пленки» может создать любой школьник.

«Там на видео «Путин награждает Баканова» и еще много интересного. За такую же «детскую нарезку» «пленок Бигуса» Зеленский и наградил экспертов СБУ, которые признали эти пленки «подлинными». Интересно, им самим не смешно? Это ведь полный абсурд… Так вот на основании этой безделицы целые группы СБУ и ГБР (да, других дел у них нет) с утра заваливаются с обысками в партийный офис, приходят к теще Медведчука — матери Оксаны Марченко. Стыд и позор — что тут еще добавишь?», — возмутился политолог.

В завершение Кальченко отмечает, что грустно жить в стране, где президент решил, что он «царь и Бог», единоличный управленец и его власть стоит выше судов.

«Но не он первый, и, скорее всего, не последний. Только самое время Зеленскому задуматься над тем, как заканчивали такие его «попередники»», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правоохранители провели очередные массовые обыски в партийном офисе, у помощников народных депутатов ОПЗЖ, в доме народного депутата Украины, председателя политсовета партии Виктора Медведчука, а также у родственников парламентария и родителей его жены Оксаны Марченко. В ОПЗЖ, комментируя обыски, заявили о стремлении власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы оправдать надуманные политически мотивированные обвинения против Медведчука.