Варшава, , 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау направился с официальным визитом в Чехию 25 июня. В Праге он проведет переговоры с главой чешской дипломатии Якубом Кулганеком. Об этом передает пресс-служба польского МИД.

Сообщается, что в ходе переговоров главы польской и чешской дипломатии обсудят наиболее важные вопросы в сфере двусторонних отношений и актуальную международную повестку дня. В частности, стороны затронут тему политики безопасности в регионе.

Темой для обсуждений станет и ситуация в Белоруссии, России и на Украине. Дипломаты также намерены сверить и скоординировать позиции Варшавы и Праги по данному направлению внешней политики.

Министры иностранных дел Польши и Чехии также поднимут вопрос о судьбе польской угольной шахты «Турув», которая находится возле границы с Чехией. Напомним, ранее Прага подала в Суд ЕС иск к Польше с требованием закрыть данную шахту, потому что она может нанести вред экологии.