Москва, 25 июня 2021, 15:35 — REGNUM Предложение о проведении саммита было внесено Германией и Францией, но решение в ЕС вырабатывается на основе единогласия, которого сейчас нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, лидеры государств Евросоюза не согласовали приглашение президента России Владимира Путина на саммит ЕС, предложенное канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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