Москва, , 15:35 — REGNUM Предложение о проведении саммита было внесено Германией и Францией, но решение в ЕС вырабатывается на основе единогласия, которого сейчас нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Если бы удалось наладить диалог России и ЕС, к чему призывали Меркель и Макрон, это позитивно бы отразилось на российской экономике и финансовых рынках.

Однако пока такой сценарий не реализуется, так что все остается без изменений.

Для рынка имеет значение не столько возможность саммита сама по себе, сколько санкционный режим, который также пока не меняется», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры государств Евросоюза не согласовали приглашение президента России Владимира Путина на саммит ЕС, предложенное канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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