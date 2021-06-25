Минск, , 15:32 — REGNUM Министерством юстиции Белоруссии в мае и июне 2021 года были поданы в Верховный суд заявления о ликвидации республиканского общественного объединения «Аналитический центр «Стратегия» и общественного объединения «Белорусская ассоциация женщин-юристов». Об этом говорится в опубликованном 25 июня сообщении министерства.

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Чиновники пояснили, что основанием для ликвидации стало отсутствие отчётов НГО о деятельности в течение трёх лет подряд. В итоге Верховный суд 23 июня решил ликвидировать «Белорусскую ассоциацию женщин-юристов», а 24 июня — РОО «Аналитический центр «Стратегия».

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