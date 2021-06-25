Брюссель, , 15:33 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах ЕС. Он написал об этом 25 июня на своей странице в соцсети Twitter в связи с принятием на саммите ЕС заявления о намерении развивать диалог с Москвой и одновременно изучать возможности новых санкций в ее отношении.

«Я буду вместе с Еврокомиссией следовать рекомендациям Европейского совета (саммита ЕС — ред.), чтобы способствовать более предсказуемым отношениям с Россией для защиты наших интересов», — говорится в сообщении Борреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своей статье для немецкого издания Die Zeit президент России Владимир Путин послал Евросоюзу позитивные сигналы для установления диалога.