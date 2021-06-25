Киев, , 15:38 — REGNUM Перепись населения Украины будут проводить различными способами, включая перепись по интернету. Об этом написал 25 июня министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своём телеграм-канале.

Чиновник рассказал, что на заседании правительства Украины обсуждался вопрос проведения всеукраинской переписи населения.

Помимо ряда решений, направленных на модернизацию системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования, было решено провести отдельный «интернет-раунд» переписи. Для этого будет разработана система идентификации людей по номеру телефона.

Напомним, ранее правительство Украины приняло решение проводить перепись в стране не реже, чем раз в десять лет.

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