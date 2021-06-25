Кострома, 25 июня, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Костроме с 25 июня назначили дополнительный троллейбусный рейс в Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация Костромы «Московский» троллейбус

Теперь троллейбус No9 будет выходить с остановки «Троллейбусное депо» в 21.21. Согласно графику движения, в 21.45 троллейбус проследует через улицу Подлипаева. От микрорайона Паново транспорт отъедет в 21.57. Конечной остановкой станет железнодорожный вокзал. Дополнительные рейсы в Заволжье будут осуществляться каждый день.

Как ранее писало ИА REGNUMM, с осени 2021 года костромской транспорт начнёт ходить по новым маршрутам. Существующая сеть не претерпевала глобальных изменений последние пять лет. Костромичи часто жаловались на невозможность уехать домой после девяти часов вечера, большая часть нареканий касалась заволжского направления. Сейчас чиновники собирают предложения от горожан и меняют схему движения. Показать общественности окончательный вариант собираются в середине июля 2021 года.