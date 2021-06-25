Белозёрский район, Курганская область, 25 июня, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Священники Курганской епархии с казаками и прихожанами провели на археологическом памятнике «Савин-1» молебен об избавлении от чародейства и бесовских наваждений. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Пресс-служба Курганской епархии «Савин-1»

Настоятель храма Преображения Господня в селе Зюзино иерей Давид Менщиков пояснил, что данный археологический памятник в наше время стал местом, куда в ночь на 22 июня приезжают неоязычники, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния.

«Чтобы помочь людям избавиться от влияния тёмных сил, мы совершаем в этот день в Преображенском храме ночную Божественную литургию, а затем идём крестным ходом на Савин», — пояснил отец Давид.

После литургии духовенство и верующие крестным ходом двинулись в сторону святилища, где совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовского наваждения и окропили окрестности святой водой.