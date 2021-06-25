Варшава, , 15:20 — REGNUM За последние несколько лет правозащитники в Польше насчитали несколько «десятков случаев репрессий», которым подвергались преподаватели польских вузов в связи с их взглядами или исповедуемым мировоззрением. Об этом 25 июня сообщила правозащитник из польской организации Ordo Iuris Магдалена Майковская в интервью изданию Do Rzeczy.

«Один из самых известных случаев таких нарущений — это дело Эвы Будзыньской из Силезского университета в Катовице, получившей выговор за свои лекции. Одна из лекций Будзыньской по социологии вызвала возмущение ряда студентов второго курса. На ней преподаватель говорила о том, что согласно принципам христианской этики брак — это союз женщины и мужчины, а нерожденный человек является ребенком. Некоторые студенты пожаловались руководству университета на Будзыньскую, обвинив ее в навязывании гомофобных взглядов, за что она получила выговор», — сообщила правозащитник.

Майковская также привела пример профессор Томаша Терликовского, которого лишили права читать лекции по биоэтике после жалоб на него активистки-феминистки Ванды Новицкой.

Правозащитник указывает, что организация Ordo Iuris собирает данные о каждом из подобных случаев, а также помогает несправедливо уволенным на судах и в прочих институтах с целью восстановления их прав.