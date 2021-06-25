Таллин, , 15:11 — REGNUM Полную эстонизацию образования в Эстонии местные власти аргументируют малочисленностью эстонского этноса, однако статистика свидетельствует о «демографическом» провале такой политики. Об этом публицист Аллан Хантсом написал в sputnik-meedia.ee.

Он напомнил, что премьер-министр страны Кая Каллас недавно заявила в интервью гостелерадио страны, что «Эстония — такая маленькая страна, что лишь около миллиона человек в мире говорят на эстонском, и мы должны сохранить этот язык, приложив усилия для этого». Поэтому правительство разработало детальный план по отмене полноценного дошкольного и школьного образования русского нацменьшинства страны на родном языке и замене его на эстонский язык.

Осуществление этого плана, объяснила она, власти намерены начать с привлечения профессиональных учителей эстонского языка в русскоязычные детские сады, а затем и в русские основные школы. Ранее Каллас заявила, что после 2035 года в Эстонии если и останутся детсады и школы с обучением на русском языке, то их деятельность не будут оплачивать и поддерживать ни государство, ни местные власти.

Комментируя эти заявления, публицист Аллан Хантсом отметил, что ему непонятно, как именно перевод русских детей на эстонский язык обучения поможет поднять снижающуюся рождаемость эстонского населения.

Так, например, в советской Эстонии 1989 года, когда параллельно друг другу существовали эстоноязычная и русскоязычная системы образования, численность эстонцев составляла 963 281 человек. А спустя три десятка лет независимости, когда эстонский язык стал единственным государственным в стране, их количество упало до 922 398 человек, привел он данные статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фактическая численность этнических эстонцев в Эстонии упала еще ниже официальной статистики, так как порядка 27 000 человек при последней переписи населения назвали себя эстонцами, но при этом признали, что используют русский язык как родной при внутрисемейном общении.