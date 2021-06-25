Токио, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга усомнился в беспокойстве императора Нарухито из-за возможного роста заболеваемости COVID-19 во время Олимпиады 2021 года в Токио, о котором рассказал секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Суга заявил в беседе с журналистами, что великий стюард агентства Императорского двора Нисимура «высказал своё собственное мнение», когда говорил о переживаниях императора.

Нисимура заявил 24 июня на пресс-конференции, что императора беспокоит проведение Токийских олимпийских игр этим летом, так как количество заражённых людей может возрасти. При этом он пояснил, что чувствует беспокойство императора, но не слышал от него таких высказываний.

Отметим, что по японской конституции император не вправе участвовать в политике.

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