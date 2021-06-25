Брюссель, , 15:03 — REGNUM Россия нужна Евросоюзу для того, чтобы решать многие вопросы международной повестки дня. Об этом 25 июня заявил журналистам премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в Брюсселе перед вторым днем саммита ЕС.

Как указал глава правительства Люксембурга, то, что на саммите ЕС не удалось прийти к компромиссу в вопросе о проведении встречи на высшем уровне между Россией и Евросоюзом, не является свидетельством того, что Германия и Франция плохо подготовили такое предложение.

«Пара коллег были удивлены, что внезапно что-то изменилось. Для меня важно, чтобы мы нашли диалог», — сказал он.

Также Беттель указал, что он уже почти восемь лет принимает участие в саммитах ЕС и все это время Москва и Брюссель много говорят о санкциях или контрсанкциях, однако, по его мнению, не говорят друг с другом.

«Я уже несколько лет говорю, что мы должны вместе найти путь для выхода из кризиса. Во-первых, нам нужна Россия в других международных вопросах: по ядерной программе Ирана, Афганистану, Белоруссии, здесь вообще бессмыслено думать, что мы сможем найти решение, если не будем говорить с Россией. То есть мы должны привлекать Россию по многим международным вопросам», — добавил премьер-министр Люксембурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европейский союз может в будущем снова обсудить вопрос о проведения встречи глав государств ЕС и президента России Владимира Путина, что ранее было предложено Германией и Францией.