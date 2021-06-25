Киев, , 14:59 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков эффективно выполняет свою работу, и оснований для его отставки пока нет. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 25 июня во время пресс-конференции.

Говоря об МВД в целом, спикер Рады отметил, что «оно достаточно эффективно выполняет свои функции… Если мы посмотрим на работу полиции, национальной гвардии на обеспечение порядка, и министерства в промежуток пандемии, то они демонстрировали достаточную неплохую эффективность».

Деятельность Авакова Разумков оценил как «достаточно положительную».

Напомним, ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что слухи об отставке Авакова начали появляться за день до его назначения министром.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады сообщил, что не поддерживает неонацистов и их мероприятия.

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