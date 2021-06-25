Пекин, , 14:55 — REGNUM Выступая на 31-м совещании государств-участников Конвенции ООН по морскому праву, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан высказал глубокую озабоченность японскими планами сброса в океан воды, загрязненной радиацией в ходе аварии на ЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом 24 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что этот подход противоречит международным усилиям по защите окружающей среды, в том числе океанских вод.

Китайский дипломат подчеркнул, что параметры и продолжительность предстоящего сброса таковы, что загрязненные воды быстро распространятся на большую часть Тихого океана, многократно увеличив прогнозируемые риски. Это окажет серьезное негативное воздействие на здоровье населения прибрежных стран, а также морскую среду и экосистемы.

Одностороннее решение было принято японской стороной по экономическим соображениям и вопреки нормам международного права. При этом специалисты отмечают, указывает Гэн Шуан, что Япония далеко не исчерпала возможностей по утилизации зараженной воды и отказалась от консультаций с заинтересованными соседями.