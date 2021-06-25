Берлин, , 14:57 — REGNUM У германских властей должно быть больше возможностей по ограничению прав и свобод граждан в условиях пандемии, ради этого стоит изменить конституцию. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кретчманн, сообщает ИА Красная Весна.

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Политик предложил рассмотреть возможность «изменить режим» таким образом, чтобы быстрее взять под контроль распространение коронавирусной инфекции путём ограничения гражданских прав и свобод.

Он полагает, что чем раньше появится возможность для более жёстких мер, тем раньше удастся «поставить пандемию на колени». В таком случае не понадобятся месяцы ограничений.

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