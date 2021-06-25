Москва, , 14:47 — REGNUM Связи с Донбассом де-факто Киевом уже разорваны и будет печально, если власти Украины приняли решения оформить это де-юре. Такое мнение 25 июня высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о «стене» с Донбассом.

Также представитель Кремля указал, что «все связи (Киева с Донбассом) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством».

«Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление», — добавил Песков.

При этом он отметил, что если у Киева есть какие-то другие задумки по поводу этого региона, «то, наверное, разъяснения последуют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отгородится от Донбасса «стеной», если не сможет «альтернативно» договориться об урегулировании вооруженного конфликта