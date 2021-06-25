Ташкент, , 14:45 — REGNUM В Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах Узбекистана началась внезапная проверка боеготовности войск, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Учения также проходят в войсках противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана. Тактические учения пройдут также на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.

Во время учений военнослужащие отработают навыки обнаружения противника. Силы авиационных и артиллерийских частей нанесут удар по районам расположения условного противника.

Отметим, военные учения в Узбекистане проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. 23 июня в минобороны республики сообщили, что границу Узбекистана пересекли 53 военных Афганистана.