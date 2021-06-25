Токио, , 14:36 — REGNUM Официальная кампания по выборам в Токийскую столичную ассамблею стартовала 25 июня, сообщает ИА Красная Весна.

Основная борьба за места в ассамблее развернётся между правящей Либерально-демократической партией (ЛПД) Японии и партией Комейто с одной стороны, и местной Первой партией токийцев (Томин-но-Кай) с другой стороны.

Главные вопросы предвыборной кампании — борьба с эпидемией коронавируса и проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио.

Выборы в ассамблею назначены на 4 июля.

Читайте также: В Токио веден запрет на дискриминацию ЛГБТ-сообществ