Балаково, Саратовская область, 25 июня, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Современный 128-срезный компьютерный томограф и новый рентгенкабинет ввели в эксплуатацию в Саратовском медицинском центре ФМБА России. Новое диагностическое оборудование стоимостью 95,6 миллиона рублей приобретено за счет средств концерна «Росэнергоатом» по инициативе Балаковской АЭС, сообщили ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей АЭС.

Управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС Благодаря Балаковской АЭС в Балакове заработал новейший компьютерный томограф

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«Этот современный томограф позволит соответствовать высшим стандартам медицинской практики. Уверен, вручаем его в надежные руки квалифицированных специалистов, — отметил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. — Если мы спасем хотя бы одну человеческую жизнь, наши совместные усилия будут не напрасны. За прошедший год мы выделили беспрецедентную сумму на нужды здравоохранения города. Приобрели для охраны здоровья балаковцев оборудование различного назначения в Саратовский центр ФМБА России, районную поликлинику, в Балаковскую клиническую больницу».

Новый компьютерный томограф — спирального типа. Всего за восемь секунд он может детально просканировать все тело человека. За одну секунду — полностью продиагностировать легкие. Современная система позволяет исследовать пациента с любым весом и даже при наличии в организме металлических имплантов.

«Важное преимущество нового компьютерного томографа, приобретенного атомщиками, — низкие дозы облучения, — отметил директор Саратовского медицинского центра ФМБА «России» Федор Старостенко. — Это более щадящее исследование с использованием тонких, как игла лучей. Современное программное обеспечение позволяет получать трехмерное изображение с высоким разрешением и максимально точно ставить диагнозы по заболеваниям сосудов, сердца, легких и других жизненно важных систем. Для нашего рентгенологического отделения и города в целом это большой технологический прорыв, который позволит спасать жизни».

С вводом в эксплуатацию нового томографа тяжелым пациентам балаковских медучреждений не придется тратить время на исследование в других городах. Срочный диагноз врачи-рентгенологи могут поставить всего за час. Первому балаковцу, прошедшему диагностику на новом оборудовании, уже сделали операцию на сосудах.