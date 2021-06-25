Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии в ходе голосования 25 июня приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении процедуры снятия депутатского иммунитета. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сейчас для того, чтобы дать право правоохранителям задержать депутата или провести у него обыск, требуется простое большинство голосов в парламенте. В случае принятия нового закона, для снятия депутатского иммунитета потребуется согласие 90 членов парламента.

Новый порядок вступит в силу после того, как его подпишет президент страны.

Стоит отметить, что депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» обязались принять этот законопроект, когда подписали 19 апреля соглашение с лидерами оппозиции о выходе из политического кризиса, который разразился в Грузии. Последний случай снятия депутатской неприкосновенности в стране был в феврале, когда парламент одобрил арест лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

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