Москва, , 14:32 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в течение ближайших недель собирается пройти вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». Он заявил об этом 25 июня журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ограничения, обязательная вакцинация — все новости»

По словам представителя Кремля, он еще не прошел вакцинацию от нового заболевания, так как имеет очень высокий титр антител и у него есть Т-клеточный иммунитет.

«Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать (вакцинироваться препаратом) «Спутник Лайт», — сказал Песков.

Напомним, Дмитрий Песков перенес коронавирусную инфекцию в мае 2020 года и при этом у него не было никаких последствий нового заболевания.