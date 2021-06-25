Вашингтон, 25 июня 2021, 14:22 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден подчеркнул 24 июня свою радость по поводу того, что конгресс страны смог в начале нынешнего года удостоверить победу демократа Джо Байдена, сообщает The Hill.
С таким заявлением Пенс выступил в Библиотеке им. Рейгана, подчеркнув, что у него не было полномочий остановить подсчет голосов выборщиков, который и решил исход выборов президента США.
Некоторые республиканцы, в том числе бывший президент Трамп, призвали Пенса отклонить голоса выборщиков 6 января. Трамп и его сторонники считали, что Пенс имел право отклонить голоса и был обязан из-за утверждений, что выборы были якобы украдены избранным президентом Джо Байденом.
После того, как Пенс заявил, что не будет пытаться останавливать удостоверение голосов, толпа сторонников Трампа устроила погром в Капитолии, пытаясь остановить процесс. Более того, протестующие скандировали «Смерть Пенсу» и угрожали другим законодателям, которые хотели удостоверить победу Байдена.
Пенс недавно сказал, что поддерживает связь с Трампом, но «не знает», будут ли они «когда-нибудь сходиться во взглядах» по поводу бунта в Капитолии.