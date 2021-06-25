Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден подчеркнул 24 июня свою радость по поводу того, что конгресс страны смог в начале нынешнего года удостоверить победу демократа Джо Байдена, сообщает The Hill.

С таким заявлением Пенс выступил в Библиотеке им. Рейгана, подчеркнув, что у него не было полномочий остановить подсчет голосов выборщиков, который и решил исход выборов президента США.

«Сейчас в нашей партии есть те, кто полагает, что я в своей должности председательствующего должностного лица на совместном заседании обладаю полномочиями отклонять или возвращать голоса выборщиков, заверенные штатами», — сказал Пенс.

«Конституция не предоставляет вице-президенту таких полномочий в совместном заседании конгресса», — добавил он.

Некоторые республиканцы, в том числе бывший президент Трамп, призвали Пенса отклонить голоса выборщиков 6 января. Трамп и его сторонники считали, что Пенс имел право отклонить голоса и был обязан из-за утверждений, что выборы были якобы украдены избранным президентом Джо Байденом.

После того, как Пенс заявил, что не будет пытаться останавливать удостоверение голосов, толпа сторонников Трампа устроила погром в Капитолии, пытаясь остановить процесс. Более того, протестующие скандировали «Смерть Пенсу» и угрожали другим законодателям, которые хотели удостоверить победу Байдена.

«И правда в том, что почти нет идеи более неамериканской, чем представление о том, что какой-то один человек может выбрать американского президента», — сказал Пенс.

«И я всегда буду горд тем, что в тот трагический день мы внесли свой вклад в созыв конгресса и выполнили свой долг в соответствии с Конституцией», — добавил он.

Пенс недавно сказал, что поддерживает связь с Трампом, но «не знает», будут ли они «когда-нибудь сходиться во взглядах» по поводу бунта в Капитолии.