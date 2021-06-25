Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон примет участие в марафоне вакцинации от COVID-19, который пройдёт в Кишинёве 26 июня. Об этом политик сообщил 25 июня в своём YouTube-канале.

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«Завтра для всех желающих пройдет марафон вакцинации «Спутником V». Я приму в нём участие вместе со всеми», — сказал Додон.

Это — первый марафон вакцинации в Молдавии, на котором можно будет привиться российской вакциной. Партии «Спутника V», которые доставили в республику ранее, распределялись среди определенных категорий граждан.

Напомним, в Кишинёв 19 июня доставили 64 тыс. доз «Спутника V», из которых 20 тыс. передали Приднестровью. Ранее в Молдавию доставили 142 тыс. российской вакцины, они практически полностью использованы.

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