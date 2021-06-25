Москва, , 14:22 — REGNUM В своей статье для немецкого издания Die Zeit президент России Владимир Путин послал Евросоюзу позитивные сигналы для установления диалога. Такое мнение 25 июня высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, в Кремле с сожалением отреагировали на решение Брюсселя отказаться от саммита Россия — ЕС, так как глава Российского государства был и продолжает оставаться заинтересованным в налаживании рабочих отношений с европейскими странами.

«Совсем недавно по случаю восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в Die Zeit, в германском издании, где он послал достаточно позитивные мессаджи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления все-таки атмосферы диалога», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересы российской гражданки Софии Сапеги, ранее переведенной в Белоруссии из СИЗО под домашний арест, будут и дальше защищаться российской стороной.