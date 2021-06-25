Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Альянс Сеула и Вашингтона, созданный в начале Корейской войны (1950−1953 гг), остаётся «непоколебимым» на протяжении 71 года. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Данное заявление он сделал 24 июня в ходе брифинга для журналистов.

Представитель США также назвал двусторонний альянс «опорой мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также для всего мира».

Он также сообщил о том, что Пентагон не планирует проводить какие-либо официальные мероприятия по случаю годовщины начала Корейской войны.

Отметим, что США — одна из 16 стран-членов ООН, которые направили войска в Южную Корею для оказания помощи в отстаивании демократии.