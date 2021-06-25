Смоленск, 25 июня, 2021, 14:17 — ИА Регнум. 22 июня, в День памяти и скорби, у стен мужского Свято-Владимирского монастыря на истоке Днепра в Смоленской области волонтеры и бойцы поискового отряда «Вазуза» провели памятную акцию в честь солдат 119-й Красноярской стрелковой дивизии, героически сражавшихся здесь в октябре 1941 года.

Андрей Иртеньев Информационный стенд о подвиге батальона капитана Иванова рядом со Свято-Владимирским монастырем в Смоленской области

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших и возложили цветы к монументу в честь воинов-сибиряков на опушке сосновой рощи. Монахи расположенного рядом монастыря провели поминальную службу по погибшим защитникам Родины. Также был установлен информационный стенд с подробной картой-схемой окрестностей, какими они были в 1941 году, с изображением советских и немецких позиций.

Осенью 1941 года на этом месте располагались позиции 1-го батальона 119-й стрелковой дивизии капитана Сергея Иванова, солдаты которого на четверо суток задержали наступление на Москву целой немецкой дивизии ценой собственных жизней. Ни наград, ни славы за этот бой они тогда не получили.

Почти 80 лет детали этого подвига и имя героя-комбата были неизвестны, но весной 2021 года в результате многолетних раскопок и долгой работы в архивах справедливость была восстановлена. Главная заслуга в этом принадлежит нескольким людям: Евгению Ермакову (поисковый отряд «Вазуза»), Александру Орлову (механизированный поисковый отряд «Авангард») и главе дальневосточной компании «Восточный порт» Петру Ямову.

В этом году ко Дню памяти и скорби по инициативе Петра Ямова рядом с монастырем было решено установить большой многометровый щит, рассказывающий о подвиге наших солдат в четырехдневном кровопролитном бою у истока Днепра. Глава компании «Восточный порт» объяснил свое участие в памятной акции в День памяти и скорби у монумента воинам сибирской дивизии в смоленских лесах.

«Это наша страна, наша земля, и мы в неоплатном долгу перед теми, кто сохранил ее ценой своих жизней. Теперь все приезжающие в монастырь или к истоку Днепра смогут наглядно ощутить значение места, где они находятся. Сейчас вокруг глухие леса, а посмотрите на эту карту, сколько здесь было деревень, уничтоженных войной, одна из них сожжена фашистами вместе с жителями», — сказал Петр Ямов, отвечая на вопрос о причинах своего участия в памятной церемонии.

По словам командира отряда «Вазуза» Евгения Ермакова, на месте боев найдена лишь малая часть солдат героического батальона, могилы сотен из них в окрестном лесу до сих пор остаются неизвестными.

Андрей Иртеньев Часовня в истоке Днепра в Смоленской области

22 июня 1941 года, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война. Ожесточенная борьба народа СССР с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 дней и закончилась победой Красной армии и ее союзников. Это была самая кровопролитная война — погибли более 26 млн граждан, десятки миллионов получили ранения. 22 июня — День памяти и скорби — посвящен памяти ее героев и жертв.