Минск, , 14:03 — REGNUM «Во втором чтении принят проект закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», — сообщила 25 июня пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

В первом чтении документ был принят 17 июня и после сегодняшнего голосования отправится в верхнюю палату — Совет Республики. Подготовленным в президентской администрации законопроектом вносятся изменения и дополнения в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Поправки позволяют активнее привлекать армию для подавления оппозиционных выступлений. Совбез Белоруссии расширяется и получает новые полномочия. Дополнительные функции и полномочия получают спецслужбы и другие госорганы. Расширены основания применения мер чрезвычайного и военного положения. В основу законопроекта положен президентский декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя».