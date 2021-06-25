Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Китай для США — не только противник и конкурент, но и партнёр по сотрудничеству. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в опубликованном 25 июня интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Есть очень разные аспекты: мы противники, конкуренты, но также и партнёры по сотрудничеству», — отметил Блинкен.

По его словам, у США и их партнёров — сложные отношения с Китаем. Независимо от того, в каком качестве рассматривается это государство, к нему нужен общий подход.

США хотят быть уверены в том, что все понимают возможные проблемы, связанные с КНР. Это, к примеру, информационные технологии, добавил он.

Цель США и союзников не в том, чтобы сдержать или ослабить Китай. Поддерживать нужно свободную и основанную на правилах международную систему, построенную с помощью Германии и США, пояснил глава Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что у США нет партнёра лучше, чем ФРГ.

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