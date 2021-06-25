Ярославль, 25 июня, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В период аномальной жары, пришедшей в Ярославскую область 18 июня, количество вызовов скорой помощи на улицу увеличилось вдвое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ГБУ «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» Ярославской области.

Yassmp-cmk.zdrav76.ru Скорая помощь

«Да, конечно, вызовов стало больше. В жаркую погоду люди всё чаще и чаще начинают вызывать скорую на улицы — за сутки вызовов стало на четверть больше, уличных вызовов — вдвое. В начале месяца на улицы вызывали скорую где-то 30−40 раз в день, сейчас по 80. Всё больше становится людей с тепловыми ударами», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник оперативного отдела станции скорой помощи Мария Полякова.

Медики отмечают, что ситуация в регионе очень напряжённая и гражданам следует ответственно относиться к своему здоровью в жаркие дни — стараться не выходить на улицу в период с 11 до 17 часов, носить лёгкую одежду, употреблять больше фруктов и овощей, а по улице двигаться по теневой стороне.