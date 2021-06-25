Мирослава Романенко, 25 июня 2021, 14:20 — REGNUM В министерство иностранных дел Украины вызвали послов Германии и Франции для получения разъяснений относительно намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 25 июня заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794
Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Мы пообщаемся с послами… мы хотим лучше понять, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в «нормандском формате», — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что «страшно не любит» дискутировать на неприятные темы с «близкими друзьями» и «партнерами», но в данном случае молчать нельзя, поскольку речь идет о грубом нарушении национальных интересов Украины.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие из комментирующих указали на положение Украины и сравнили его с международным положением таких государств, как Франция и Германия, отметив, что не Киеву что-либо «диктовать» ключевым странам Европейского союза.

«Министр страны-попрошайки что-то там требует от Германии и Франции. Уровень…» — написал Константин П.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Mfa.gov.ua

«Реально… [психушка]. И это отношение у всего мира будет не только к Кулебе, а и ко всей стране», — добавил Neragul.

«Кулеба или совсем бо-бо, или «агент Кремля». Делает всё, чтоб дискредитировать украинское государство в глазах Европы», — пишет Alexander E.

«Почему они так упорно позорят нашу страну? Похожи на старую ворчащую на всех бабку», — отметил Алексей.

«Общение Европы с РФ — это только дело времени… Конечно, США этого не хотят, но будем [видеть]», — добавил Volodymyr.

«В каждой стране есть психи. Но только у нас у психов есть целая страна», — написал Ivan R.

«Это только заявления… В глаза он это не скажет тому же главе МИДа Германии. А до Лаврова уж точно не дорос», — отметил İskəndər.

«Молодец, возвращает стране субъектность», — смеется Андрей Д.

«Кулеба… Он мне напоминает петуха в курятнике. Крылья гордо расставил и кукарекает, но только в своём маленьком курятнике», — добавил Денис.

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«Он только продолжения банкета может требовать», — шутит Влад В.

«Когда этот позор закончится?.. Я съем паспорт скоро», — иронизирует Андрей.

«Самое смешное то, что именно Германия и Франция были родоначальниками этого ЕС. А тут один обкурился и начал требовать», — добавил Figaro.

«Видно, положение действительно отчаянное, если на кормящую руку огрызаются», — пишет I. U.

«Макрона требует? А где у нас Макрон? В шестой палате, где и Наполеон!» — пошутил Дмитрий.

Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург
Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург
Kremlin.ru

«Политический вес Германии с Францией прекрасно демонстрирует Украина, а точнее — неспособность Меркель с Макроном принудить Украину к выполнению Минских соглашений. О чем с ними Путину разговаривать?» — поинтересовался Евгений.

«Днище. И это те, кто с протянутой рукой по миру шастают», — отметила Таня.

«Жду от европейцев заявления в стиле: мол, Европа прогрессивная и умеет заботиться о своих гражданах. И потому считает, что должна быть прагматичной и работать в конструктивном для неё ключе. Было бы забавно», — подытожила Лизанька.

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