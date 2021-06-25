Минск, , 13:56 — REGNUM Ежемесячные потери авиационной отрасли Белоруссии из-за санкций Евросоюза и их партнёров составят более $10 млн, к которым следует добавить возросшие затраты. Об этом 25 июня заявил зампред белорусского правительства Анатолий Сивак.

«В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения и значительный рост затрат, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн», — цитирует чиновника госинформагентство БелТА.

Напомним, санкции к белорусскому госмонополисту «Белавиа» были применены после произошедшего 23 мая в Белоруссии инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Пассажирское судно выполняло рейс из Афин в Вильнюс и совершило вынужденную посадку в сопровождении ВВС Белоруссии в минском аэропорту, получив от белорусских авиадиспетчеров сообщение об угрозе теракта. Бомбу на борту самолёта не нашли, а при проверке пассажиров задержали и арестовали российскую гражданку Софию Сапегу и белорусского гражданина Романа Протасевича.

В мае ЕС и ряд других стран закрыли своё воздушное пространство для самолётов из Белоруссии и предписали своим авиаперевозчикам облетать белорусские границы. Россия предоставила Белоруссии возможность заработка на рейсах в своём воздушном пространстве для минимизации потерь.