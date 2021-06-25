Санкт-Петербург, 25 июня, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Перерегистрация ПАО «Газпром» в Петербурге окажет большое влияние на экономику города, принесет в бюджет Северной столицы дополнительные налоговые поступления и создаст в городе новые рабочие места. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном, комментируя решение крупнейшей газовой корпорации о смене юридического адреса.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр», будущая штаб-квартира Газпрома

Напомним, годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 25 июня приняло решение о перерегистрации компании в Санкт-Петербурге. Для этого будут внесены необходимые изменения в устав акционерного общества. Штаб-квартирой компании станет комплекс «Лахта центр» на берегу Финского залива.

«Финансовые службы Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет», — заявил Александр Беглов.

Как ожидается, решение о налоговом режиме для «Газпрома» после перерегистрации в Петербурге будет принято к осени 2021 года.

В Смольном отметили большую роль «Газпрома» в жизни Петербурга, в реконструкции улиц исторического центра, строительстве спортивных комплексов в разных районах города и других социально значимых проектах.