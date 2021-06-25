Москва, , 13:53 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Традиционно неизменный лидер возглавляет список партии на выборах, общефедеральная часть списка состоит из 15 человек — это максимально допустимое число кандидатов с 2021 года. Раньше общефедеральная часть состояла из 10 человек.

Программа партии остается неизменной.

«Наша программа соответствует духу времени. Мы партия обычной европейской демократической страны. Нам нужно, чтобы людям не мешали работать, создавать объединения, чтобы их не ограничивали, и у них была свобода», — отметил ранее Жириновский.

Партия утвердила и кандидатов в Госдуму по одномандатным округам.

ЛДПР стала третьей партией, вступившей в предвыборную гонку. Ранее съезды провели «Единая Россия» и КПРФ.

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