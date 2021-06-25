Минск, , 13:48 — REGNUM Палата представителей Национального собрания проголосовала в первом чтении за поступивший из президентской администрации законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправкой предусматривается введение единого дня голосования при выборах в местные Советы и нижнюю палату парламента.

В итоге, как ожидается, выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва состоятся одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва. Дата совмещённых выборов не определена.

Напомним, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая Конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона (Конституции) осуществляется только через референдум. Александр Лукашенко накануне финала президентской кампании 2020 года обещал провести и местный референдум в Бресте, и общереспубликанский по новому проекту Конституции, однако не выполнил своих обещаний.