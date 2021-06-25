Кострома, 25 июня, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Обществу с ограниченной ответственностью «ЯРТРОЙКИ» запретили перевозить пассажиров и багаж в Костромской области. Об этом сообщает Буйский районный суд. С иском в суд обратился департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

Наталья Диева Такси

С апреля 2019 года по октябрь 2020 года департамент выдал обществу разрешения на перевозки пассажиров восемнадцатью машинами. После этого в адрес компании начали поступать претензии. Инспекторы регулярно уличали общество в передаче автомобилей в пользование лицам, не имеющим разрешения на перевозки. Предрейсовый контроль состояния водителей и транспортных средств обществом не осуществлялся.

В процессе разбирательства выяснилось, что «ЯРТРОЙКИ» обеспечивали водителей заказами через приложение «Яндекс.Такси». За эту услугу общество удерживало с работников 10% комиссии от стоимости поездки. При этом, общество не являлось официальным партнёром российской компании. Каким образом костромское такси получило доступ к приложению, не уточняется. От дачи комментариев по этому вопросу ИА REGNUM департамент транспорта и дорожного хозяйства региона уклонился.

Деятельностью «ЯРТРОЕК» заинтересовалась и федеральная антимонопольная служба. ФАС указала, что общество возило пассажиров по межмуниципальному маршруту «Кострома — Нея» в обход публичных процедур.

В процессе рассмотрения дела общество не реагировало на вызовы в департамент и суд. В итоге судья согласился с выводами департамента о том, что деятельность компании потенциально опасна и может причинить вред пассажирам. Решение о запрете «ЯРТРОЙКАМ» осуществлять перевозки на территории Костромской области вступит в силу 3 июля 2021 года.