Москва, , 13:36 — REGNUM Позиция стран Прибалтики и Польши, размещающих на своей территории силы НАТО в ответ на якобы угрозу со стороны России, является пагубной и нелогичной. Об этом 25 июня завил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал позицию стан Прибалтики и Польши, выступающих против саммита с Россией. Эти страны говорят об опасности со стороны России, размещают у себя иностранный контингент и отказываются от диалога с Москвой.

«С нашей точки зрения, такая позиция является нелогичной. Более того, она является пагубной с точки зрения перспектив на будущее», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте МИД Эстонии заявил, что страны Прибалтики нуждаются в защите от России.

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