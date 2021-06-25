Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 июня, 2021, 13:33 — ИА Регнум. 24 июня в Переславле-Залесском Ярославской области полиция проверила людей, собравшихся в парке Победы, чтобы записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все происходящее полицейские снимали на видеокамеру и телефон, в конце потребовали у участников мероприятия предъявить документы.

Полиция на записи видеобращения в Переславле

Всего в парке собралось 9 человек, включая оператора. Однако ещё до начала записи в парке появились сотрудники полиции во главе с заместителем начальника отдела УМВД России по Переславлю Валерием Коняевым и начали вести оперативную видеосъемку. В конце, не дав участникам завершить зачитывание послания президенту, полицейские приблизились к ним и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность.

«Я возмущена таким отношением полиции к законопослушным гражданам. Мне очень интересно, кто и по какой причине отдал приказ выслать в парк Победы усиленный наряд полиции во главе с замначальника МВД Переславля, снабдил их видеокамерами и велел вести оперативную съемку. Обстановка при записи обращения была нервная, у нас не получилось сделать всё так, как мы задумывали. Я написала заявление на имя начальника полиции Ярославской области Андрея Липилина с требованием разобраться в произошедшем, организовать встречу сотрудников полиции с участниками записи видеообращения и разъяснить нам, что произошло. Также я официально обратилась в Общероссийский народный фронт с просьбой о помощи и модерации нашего общения с представителями МВД по Переславлю-Залесскому,» — рассказала участница записи видеообращения на прямую линию с президентом России Наталья Власова.

Также известно, что несколько переславцев, принявших участие в мероприятии, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в законности действий сотрудников полиции.

Переславцы уже не первый раз обращаются к президенту России на прямую линию. В 2019 году людей было больше, участников собирали призывами по соцсетям, но никакой полиции на месте проведения записи не было. В этот раз объявления в соцсетях не публиковались, из-за эпидемии коронавируса инициаторы обращения решили не проводить широкую кампанию по приглашению на запись обращения.

В самом обращении люди поднимали проблемы города Переславля, а также сохранности Плещеева озера.