Кишинёв, , 13:28 — REGNUM Сведения, опубликованные немецкой газетой-таблоидом Bild о том, что избирательную кампанию экс-президента Молдавии, председателя Партии социалистов Игоря Додона якобы финансируют из России, являются «клеветническими измышлениями». Об этом говорится в опубликованном 25 июня заявлении партии.

«Партия социалистов Республики Молдова категорически отвергает эти обвинения и заявляет, что финансирование президентской кампании Игоря Додона, как и всей деятельности Партии социалистов, производилось и производится на законных основаниях», — говорится в сообщении.

Авторы обращения отметили, что публикация вышла незадолго до выборов в парламент. Подобные материалы в партии расценивают, как попытку очернить эту политсилу, а также «подготовку почвы для запрета».

Сообщается, что «социалисты» подадут в суд на немецкое издание, а также на все молдавские СМИ, которые участвовали в распространении «откровенной клеветы».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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