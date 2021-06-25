Улан-Батор, , 13:26 — REGNUM В Монголии 25 июня состоялась инаугурация Ухнаагийн Хурэлсух в качестве шестого президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На центральной площади столицы прошла церемония поднятия государственного флага. После этого инаугурация началась в большом зале Правительственного дома.

«Клянусь защищать независимость, суверенитет, свободу и национальное единство Монголии, соблюдать конституцию и честно выполнять обязанности президента», — присягу Ухнаагийн Хурэлсух принес на конституции Монголии.

В рамках торжественной церемонии прошел военный парад, в котором участвовали 600 военнослужащих, полицейских, миротворцев и сотрудников МЧС.

Напомним, что 9 июня в Монголии прошли президентские выборы, на которых Ухнаагийн Хурэлсух получил голоса 76,6% избирателей. За его соперника от Демократической партии Содномзундуйна Эрдэнэ проголосовало 20,9% избирателей, а за Дангаасурэнгийна Энхбата от Национальной трудовой партии — 5,1%. Более 71 тысячи человек или 4,3% избирателей проголосовали «против всех».

Эти выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

Протесты и аресты

Ранее оппозиция требовала объявить день инаугурации днем траура по погибшим от коронавирусной инфекции. В соцсетях призывали устроить мирный митинг в день инаугурации нового президента. В Улан-Баторе в день вступления в должность нового президента задержали нескольких активистов.

Один активист задержан на центральной площади во время церемонии инаугурации. Активист требовал прекратить военный парад и соблюдать антиковидные меры. Задержанный является одним из инициаторов онлайн движения «Терпение лопнуло».

Движение появилось в четверг, после того, как один из местных ресторанов, выступил с заявлением против решения Чрезвычайной комиссии о запрете обслуживании гостей в зале. В заявлении сообщалось, что монгольские предприниматели долго терпели запреты, даже тогда, когда в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом, была ограничена деятельность заведений общественного питания, что стало главной причиной банкротства многих заведений, и ресторан больше не будет соблюдать ограничений.

Заявление стало вирусным в соцсетях, другие заведения общепита присоединились и выступили с аналогичными заявлениями. В итоге в соцсети начало онлайн движение «Терпение лопнуло» и в рамке этого движения планировалось провести митинг траура по погибшим от коронавирусной инфекции в день инаугуарации нового президента.

Вечером 24 июня мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар встретился с представителями заведений общественного питания. После чего чрезвычайная комиссия столицы разрешила заведениям общепита обслуживать полностью вакцинированных гостей.

Это решение не удовлетворило участников движения «Терпение лопнуло». 25 июня неподалеку от центральной площади они устроили мирный митинг, в руках участники держали плакаты с лозунгами «Требуем обеспечить пациентов необходимыми лекарствами», «Отмените Наадам».

Страна в этом году планирует организовать национальный праздник Наадам, который проходит с 10−12 июля, без зрителей. Бюджет такого праздника составляет 10 млрд тугриков, что стало поводом возмущения части граждан. Люди требуют отменить или отложить праздник, а сэкономленные деньги направить на борьбу с пандемией.

Отметим, в Монголии продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 2271 новых случаев, общее количество достигло 104 900. За сутки умерли 11 пациентов, за всё время пандемии в стране умерли 493 человек.