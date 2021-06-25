Брюссель, , 13:27 — REGNUM Европейский союз может в будущем снова обсудить вопрос о проведения встречи глав государств ЕС и президента России Владимира Путина, что ранее было предложено Германией и Францией. Об этом 25 июня заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин перед началом второго дня саммита сообщества в Брюсселе.

«Я считаю весьма возможным, что к этому вопросу мы еще вернемся позже», — сказала глава финского правительства.

Также Марин добавила, что инициатива Франции и Германии о проведении саммита Россия — ЕС является нужной, однако время для такой встречи, по ее мнению, «еще не пришло».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что ввиду того, что Европейский союз не может ограничить свои отношения с Россией санкциями и высылками дипломатов, сообщество должно вести переговоры с российской стороной.