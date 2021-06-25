Киев, , 13:24 — REGNUM Обыск в приемной главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» народного депутата Виктора Медведчука, состоявшийся 24 июня, был организован исключительно на основании ходатайства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом журналистам на брифинге заявили сегодня, 25 июня, адвокаты Дмитрий Лойфман и Юрий Татьков.

«Учитывая, что по этому делу уже раньше проводился обыск, и генпрокурор повторно, точно зная, что это приемная народного депутата, пытается ввести в заблуждение следственного судью, приплетает фамилии мне неизвестных людей, что у них там есть рабочий кабинет… И на этом основании следственный судья дает проводить обыск. А генпрокурору было известно, что там находится приемная народного депутата. Как по мне, это свидетельствует про попытки создать доказательства искусственным путем», — заявил адвокат Дмитрий Лойфман.

Это сделано, предполагает он, потому что настоящих доказательств у правоохранителей просто нет.

«Генеральный прокурор внесла в Печерский районный суд ходатайство, которое было составлено с ошибками уголовно-процессуального кодекса Украины. С ошибками, именно законодательно… И следственный судья, как к нему прокурор обратился, так и выдала. Но на основании данного решения даже у следователя не было полномочий заходить в приемную народного депутата. Это очень смешно, когда сам генпрокурор обращается в суд с ходатайством, в котором ошибки с нарушением УПК, получает соответствующее решение, с которым ничего делать нельзя. Только постоять возле дверей», — сообщил второй правозащитник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правоохранители провели очередные массовые обыски в партийном офисе, у помощников народных депутатов ОПЗЖ, в доме народного депутата Украины, председателя политсовета партии Виктора Медведчука, а также у родственников парламентария и родителей его жены Оксаны Марченко.