Москва, , 13:28 — REGNUM Населению России следует привыкать к жизни в условиях пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 июня журналистам.

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Представителя Кремля спросили, стоит ли привыкать «жить с QR-кодами».

«Нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил также, что бессмысленно говорить о каких-либо прогнозах по отмене санитарных ограничений. Он также сказал, что противники вакцинации неверно понимают ситуацию. Обязательной вакцинации в стране нет, и бояться её не нужно.

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